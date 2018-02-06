Генконсул США: Екатеринбург – это русский Чикаго

Доктор Пол М. Картер, приступивший к обязанностям генерального консула в Екатеринбурге летом минувшего года, рассказал о своих впечатлениях о России.

Как передает РИА Новости, генконсул заявил, что ему очень нравится Екатеринбург даже несмотря на прохладный климат. Также доктор Картер отметил, что считает Екатеринбург русским Чикаго.

“Когда меня спрашивают американцы, я говорю, что Екатеринбург — это такой русский Чикаго. Здесь есть сильная промышленная база, но при этом высокая культура”, – приводит его слова издание.

Дипломат поделился, что любит заниматься спортом на улице, но однажды вернулся с пробежки с небольшим обморожением на щеке.

“Моя жена сказала, что надо быть поосторожнее. Но кроме погоды, здесь вполне хорошо”, – отметил генконсул.

Также Картер добавил, что его приятно удивило, насколько жители Екатеринбурга приятные и вежливые люди.