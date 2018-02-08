Генпрокуратура РФ готовит россиян к романтическим путешествиям

В четверг, 8 февраля, на официальном аккаунте Генпрокуратуры России в Twitter появилась необычная запись. А начиналась она так: «Собираетесь в романтическое путешествие?».

На странице ведомства была вывешена фотография целующихся голубков на фоне Эйфелевой башни, а также был приложен текст о романтическом путешествии и реклама карты памяти для фотоаппарата.

Представитель пресс-службы Генпрокуратуры сообщил, что ответственный за Twitter сотрудник уже покинул рабочее место. Также он отметил, что ничего не знает о записи о карте памяти: “И это в нашем Твиттер-аккаунте?”, передает TJ.

“Все официальные аккаунты Генеральной прокуратуры РФ работают в штатном режиме. Продолжаем информировать вас о самых свежих новостях”, – написали позже представители ведомства в Twitter.

Запись же с предложением отправиться в романтическое путешествие с аккаунта удалили.