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23 октября, в 13:46
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Генпрокурор не нашел оснований для проверки фильма «Матильда»

Ведомство получило 43 жалобы от Поклонской

Генеральный прокуратур Российской Федерации Юрий Чайка не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма «Матильда», заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной после видеообращения депутата Государственной думы Натальи Поклонской с просьбой проверить картину режиссера Алексея Учителя.

Изучив трейлер к картине, Чайка не нашел признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих в фильме, информирует «Интерфакс» со ссылкой на Telegram-канал надзорного ведомства. Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила уже 43 жалобы Поклонской на «Матильду».

Сам же Алексей Учитель считает, что после просмотра «Матильды» зрители проникнутся еще большим уважением к Николаю II, тем более что перед ним стоял тяжелейший выбор — между свободой, любовью и долгом.

Судя по результатам опроса, почти половина россиян планирует посмотреть фильм «Матильда», о чем ранее писала «Практика».


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