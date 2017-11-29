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29 ноября, в 16:38
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Генпрокурор РФ рассказал о борьбе с киберпреступлениями

Юрий Чайка особо отметил меры противодействия экстремизму

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поделился информацией о борьбе с правонарушениями, совершенными с использованием цифровых технологий.

Как передает RT, генпрокурор особо отметил меры противодействия терроризму и экстремизму в сети. Он уточнил, что для этих целей прокурорам предоставлены полномочия по внесудебной блокировке ресурсов, на которых публикуются подобные материалы.

Также Юрий Чайка напомнил о том, что с нового года в России будет установлен запрет на анонимное пользование мобильными мессенджерами.

Ранее Юрий Чайка заявлял о том, что за период с 2013 по 2017 год в России увеличилось количество киберпреступлений. Наиболее распространенными правонарушениями стали компьютерный шпионаж, хищение денежных средств, а также распространение запрещенной информации.


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