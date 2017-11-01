Генрих Мхитарян рассказал о любимой в детстве российской команде

Игрок английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Армении Генрих Мхитарян раскрыл, за какую из российских команд он болел в своем детстве.

По словам полузащитника, его бабушка с маминой стороны была москвичкой, поэтому он несколько месяцев в году проводил в российской столице, передает «Матч ТВ».

Генрих Мхитарян рассказал, что в то время он активно болел за московский футбольный клуб «Спартак».

Кроме того, футболист заявил, что и сейчас он постоянно следит за российским футбольным первенством. Также игрок «Манчестер Юнайтед» часто смотрит футбольные матчи чемпионатов Украины и Армении.

Ранее «Практика» информировала о том, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна 170 миллионов фунтов.