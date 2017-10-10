Генсек ООН сделал заявление по случаю Всемирного дня против смертной казни

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, выступил на мероприятии, посвященном Всемирному дню против смертной казни. Он обратился ко всем странам с призывом отказаться от смертных приговоров и пояснил свою точку зрения.

Гуттериш подчеркнул, что смертная казнь никак не помогает предотвратить преступления и тем более не помогает жертвам. При этом, даже самый справедливый суд может допустить ошибку, которая будет стоить невиновному человеку жизни. Генсек отметил, что рад тому, что его родная Португалия одной из первых отказалась выносить смертные приговоры, пишет Центр новостей ООН.

Сейчас 87% смертельных приговоров выносится всего лишь в четырех странах: Саудовской Аравии, Китае, Иране и Ираке. Около 170 стран, тем временем, отказались от столь радикального способа борьбы с преступностью. Только за 2016 год число казней по всему миру сократилось на 37% по сравнению с 2015 годом.