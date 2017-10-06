Германия и Англия вышли на ЧМ-2018 по футболу

Количество участников Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, увеличилось. К ним присоединились сборные Англии и Германии.

Германия обыграла Северную Ирландию со счетом 3:1. Англия победила Словению со счетом 1:0, пишет Russia Today. Решающий мяч в добавленное время забил нападающий Харри Кейн. Для немцев этот Чемпионат мира станет уже 19-м, а англичане поучаствуют в соревнованиях в 15-ый раз.

Ранее «Практика» сообщала, что в 2018 году в России пройдет мундиаль. Подготовка вовсю идет в десятках городов России: уже практически завершены работы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске.