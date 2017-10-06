Сегодня:
$
Нефть
Золото
06 октября, в 00:10
Новости

Германия и Англия вышли на ЧМ-2018 по футболу

Количество участников мировых соревнований в России увеличилось

Количество участников Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, увеличилось. К ним присоединились сборные Англии и Германии.

Германия обыграла Северную Ирландию со счетом 3:1. Англия победила Словению со счетом 1:0, пишет Russia Today. Решающий мяч в добавленное время забил нападающий Харри Кейн. Для немцев этот Чемпионат мира станет уже 19-м, а англичане поучаствуют в соревнованиях в 15-ый раз.

Ранее «Практика» сообщала, что в 2018 году в России пройдет мундиаль. Подготовка вовсю идет в десятках городов России: уже практически завершены работы в  Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
03 октября, в 18:24
Глава Минспорта РФ: стадионы к ЧМ-2018 будут сданы в срок
Новости
10 октября, в 15:41
Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018
Новости
26 октября, в 18:45
Путин поручил разработать подпрограмму о развитии футбола с учетом ЧМ-2018

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо