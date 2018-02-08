Германия построит дороги в Крыму: чем закончится визит немецкой делегации?

Германия готова помочь Крыму в строительстве дорог, а также переработке отходов.

Об этом на встрече немецкой делегации с главой Крыма заявил депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон, передает РИА Новости.

“Очень важно партнерство между городами. Мы будем активно содействовать тому, чтобы бизнесмены смогли приехать на экономический форум в Ялте. Мы конечно готовы помочь в направлении строительства дорог, переработки мусора, канализации. Мы готовы сотрудничать по этим сферам”, — сказал он.

Также он отметил, что ФРГ будет поддерживать школьные и молодежные обмены.

Кроме того, обсуждались темы сотрудничества в сфере образования, туризма, спортивных и культурных проектов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал в свою очередь, что власти готовы закрепить конкретных людей за каждым проектом. А после повторного визита немецкой делегации – уже обсудить результаты работы.

Добавим, что делегация депутатов пробудет в Крыму до 9 февраля . Парламентарии собираются обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским.