Гидрометцентр дал прогноз на весну 2018 года

В 2018 году в России ожидается ранняя и очень теплая весна.

Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России, сообщает «Лента новостей» в Telegram. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что из-за изменчивости погоды количество опасных природных явлений будет около или даже выше обычных значений.

Ранее «Практика» передавала слова директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Он рассказал, что 2017 год по результатам 10 месяцев стал третьим среди самых теплых лет. На первом месте оказался 2016 год. Он стал самым жарким годом на планете. На втором месте оказался 2015 год.

Такая тенденция свидетельствует о том, что глобальное потепление стало трендом. То есть, говорить о ежегодном потеплении не стоит, но ситуация будет ухудшаться.

Тем не менее зима только вступает в свои владения, поэтому мы рассказали, что включает в себя подготовка автомобиля к зиме и почему необходимо ее провести.