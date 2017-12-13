Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию 2017 года

Стали известны номинанты на премию Гильдии киноактеров США. В топ попали фильмы “Прочь”, “Леди Бёрд”, “Любовь – болезнь”, “Ферма “Мадбаунд” и “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”. Все они номинированы в главной категории – “Лучший актерский ансамбль”.

Приз лучшего актера может получить Тимоти Шаламе из фильма “Зови меня своим именем”, Джеймс Франко из “Горе-творец”, Гари Олдман из “Темных времен”, Дензел Вашингтон из “Роман Израэл, Esq.” или Дэниэл Калуя, снявшийся в фильме “Прочь”, пишет ТАСС.

На звание лучшей актрисы претендуют Джуди Денч из “Виктория и Абдул”, Салли Хокинс из “Формы воды”, Фрэнсис Макдорманд из “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”, Марго Робби из “Ледяной стервы”, Сирша Ронан из “Леди Бёрд”.

По числу номинаций в общей сложности лидирует картина “Три биллборда на границе Эббинга, Миссури”. В категории “Лучший актерский ансамбль в драматическом сериале” на победу выдвинуты сериалы “Игра престолов”, “Корона”, “Рассказ служанки”, “Очень странные дела” и “Это мы”. Лауреатов объявят в Лос-Анджелесе 21 января 2018 года.