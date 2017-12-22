Глава британского МИД посетит Россию с визитом

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приедет в Россию с однодневным визитом. Он собирается посетить Москву в связи с резким спадом отношений между странами. Министр станет первым главой Форин-офиса, посещающим Москву за последние пять лет. Он подчеркивает важность сотрудничества с Россией, но отмечает, что о перезагрузке отношений между странами речи пока не идет.

В российской столице Джонсон проведет меньше суток, пишет ТАСС. Он встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, главой МИД РФ, и обсудит с ним двусторонние отношения. Планируется также обсудить состояние и перспективы российско-британских отношений с целью поиска путей их нормализации.

Ранее Praktika.ru уже писала о том, что Джонсон собирается посетить Россию.