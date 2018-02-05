Глава Дагестана отправил правительство в отставку

Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Дагестана, отправил в отставку правительство республики. Пост председателя правительства занял Анатолий Карибов, который раньше был на посту врио первого заместителя председателя правительства.

В официальном документе, который опубликовали на сайте главы республики, приказано поручить правительству Дагестана продолжать выполнение своих функций до сформирования нового правительства.

Напомним, членов правительства Дагестана задержали по делу о мошенничестве при реализации социальных программ. Под подозрение попали Абдусамад Гамидов, врио председателя правительства, а также Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, врио заместителей председателя правительства республики.