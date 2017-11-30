Глава ФБР: Россия пытается утвердить свое место в мире

В четверг, 30 ноября, глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй выступил на слушаниях в палате представителей и рассказал, зачем Россия “совершает кибератаки”.

На вопрос о взломе Yahoo он не стал комментировать конкретный случай, но подчеркнул, что ФБР в настоящее время работает над тем, что считает одной из наиболее опасных и растущих угроз, сообщает РИА Новости. Также Рэй заявил, что “разведсообщество РФ использует преступников” для совершения хакерских атак.

Отвечая на вопрос, что мотивирует РФ к таким действиям, глава ФБР отметил, что, по его мнению, “Россия пытается утвердить свое место в мире” и применяет подобные “приемы ведения войны, чтобы нанести ущерб и ослабить страны экономически и иным способом”.

Ранее канадский гражданин, выходец из Казахстана Карим Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто. Его и хакера Алексея Белана обвиняют в том, что они получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Также США неоднократно обвиняли Россию в попытке повлиять на американские выборы, которые выиграл Дональд Трамп.