Глава ФСБ заявил о предотвращении 23 террористических атак в России за год

Александр Бортников, директор ФСБ России, заявил, что служба безопасности предотвратила 23 теракта в России в 2017 году. Также он подчеркнул, что за последние шесть лет количество совершаемых терактов сократилось в десять раз.

Кроме того, ФСБ предотвратила преступления, которые могли нанести Росси экономический ущерб на сумму более 900 млрд рублей, пишет RT. Директор ФСБ поделился и другой важной цифрой: он отметил, что более 130 агентов иностранных спецслужб, а также кадровых сотрудников были осуждены в России с 2012 года.

Ранее “Практика” не раз писала о работе ФСБ и рассказывала о предотвращении терактов в российских городах.