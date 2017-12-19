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19 декабря, в 18:57
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Глава ФСБ заявил о предотвращении 23 террористических атак в России за год

Александр Бортников сообщил, что за последние шесть лет число терактов сократилось в десять раз
Александр Бортников, директор ФСБ России, заявил, что служба безопасности предотвратила 23 теракта в России в 2017 году. Также он подчеркнул, что за последние шесть лет количество совершаемых терактов сократилось в десять раз.

Кроме того, ФСБ предотвратила преступления, которые могли нанести Росси экономический ущерб на сумму более 900 млрд рублей, пишет RT. Директор ФСБ поделился и другой важной цифрой: он отметил, что более 130 агентов иностранных спецслужб, а также кадровых сотрудников были осуждены в России с 2012 года.

Ранее “Практика” не раз писала о работе ФСБ и рассказывала о предотвращении терактов в российских городах.


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