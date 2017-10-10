Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости Каталонии

Карлес Пучдемон, глава Каталонии, подписал документ о провозглашении независимости Республики. Он и его коллеги подписали документ во вторник, 10 октября. Однако, в действие документ пока не вступает.

Текст документа гласит: «Учреждаем Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство», пишет ТАСС. По результатам голосования на референдуме, который прошел 1 октября, Каталония обретает независимость. За это проголосовали 90% участников референдума.

Ранее «Практика» писала о том, что глава Каталонии призвал отложить признание Каталонии независимой Республикой. Он подчеркнул, что готов к диалогу. Таким образом, декларацию вынесут на голосование парламента только в случае, если переговоры между Барселоной и Мадридом не увенчаются успехом.