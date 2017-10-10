Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии, призвал парламент приостановить провозглашение независимости. Он считает, что нужно прийти к диалогу, который приведет к полноценным переговорам.

По результатам голосования Каталония может стать независимой республикой, пишет РИА Новости. Поэтому этот факт, по словам Пучдемона, должен учитываться во время диалога Мадрида с Барселоной. Кроме того, глава Каталонии добавил, что не хочет никого обвинять и шантажировать.

Ранее «Практика» писала о том, что в автономном сообществе 1 октября прошел референдум, на котором за независимость проголосовало 90%. После обретения независимости Каталония сможет управлять 2,5 млрд государственных налогов, однако, по мнению экспертов, место в Евросоюзе она не получит.