Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 21:33
Новости

Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

Карлес Пучдемон готов вести переговоры

Карлес Пучдемон, председатель правительства Каталонии, призвал парламент приостановить провозглашение независимости. Он считает, что нужно прийти к диалогу, который приведет к полноценным переговорам.

По результатам голосования Каталония может стать независимой республикой, пишет РИА Новости. Поэтому этот факт, по словам Пучдемона, должен учитываться во время диалога Мадрида с Барселоной. Кроме того, глава Каталонии добавил, что не хочет никого обвинять и шантажировать.

Ранее «Практика» писала о том, что в автономном сообществе 1 октября прошел референдум, на котором за независимость проголосовало 90%. После обретения независимости Каталония сможет управлять 2,5 млрд государственных налогов, однако, по мнению экспертов, место в Евросоюзе она не получит.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
02 октября, в 18:34
Еврокомиссия: референдум о независимости Каталонии прошел незаконно
Новости
06 сентября, в 23:35
Парламент Каталонии утвердил проведение референдума о независимости
Новости
20 сентября, в 21:53
Каталонское стремление к независимости встретило сочувствие у пользователей соцсетей

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо