Сегодня:
$
Нефть
Золото
21 декабря, в 23:52
Новости

Глава Крыма поддержал строительство заграждения на границе с Украиной

Он считает, что это необходимо до тех пор пока ситуацией на Украине управляют американцы

Сергей Аксенов, глава Крыма, заявил, что считает  строительство заграждения на севере полуострова правильным решением. Заграждение протяженностью около 50 километров уже начали возводить в Крыму – на российско-украинском участке границы.

Обустройство государственной границы поможет обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова. Работы планируется завершить весной 2018 года, сообщает “Первый Крымский”. Аксено также отметил, что заграждение может быть не только физическим препятствием, но и элементом конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.
Он подчеркнул, что до тех пор пока американцы управляют ситуацией на Украине, попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных групп не прекратятся. Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что Трамп признал начало строительства стены на границе с Мексикой.

Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar