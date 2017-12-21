Глава Крыма поддержал строительство заграждения на границе с Украиной

Сергей Аксенов, глава Крыма, заявил, что считает строительство заграждения на севере полуострова правильным решением. Заграждение протяженностью около 50 километров уже начали возводить в Крыму – на российско-украинском участке границы.
Обустройство государственной границы поможет обеспечить безопасность крымчан и гостей полуострова. Работы планируется завершить весной 2018 года, сообщает “Первый Крымский”. Аксено также отметил, что заграждение может быть не только физическим препятствием, но и элементом конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия.
Он подчеркнул, что до тех пор пока американцы управляют ситуацией на Украине, попытки проникновения на территорию Крыма диверсионных групп не прекратятся. Ранее Praktika.ru рассказывала о том, что Трамп признал начало строительства стены на границе с Мексикой.
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