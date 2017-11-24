Глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий покинул занимаемую должность.

Как передает ТАСС, согласно официальному заявлению причиной ухода в отставку стало его состояние здоровья – сказались боевые ранения и последствия контузии. Соответствующий документ был передан в народный совет республики.

До предстоящих выборов исполнять обязанности главы ЛНР будет Леонид Пасечник.

Как ранее писала “Практика”, 23 ноября Игорь Плотницкий покинул Луганск и прилетел в Москву после того, как 21 ноября центр города взяли под контроль вооруженные люди, предположительно подчинявшиеся отстраненному Плотницким главе МВД республики Игорю Корнету.