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24 ноября, в 19:49
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Глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку

Исполнять его обязанности вплоть до выборов будет Леонид Пасечник

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий покинул занимаемую должность.

Как передает ТАСС, согласно официальному заявлению причиной ухода в отставку стало его состояние здоровья – сказались боевые ранения и последствия контузии. Соответствующий документ был передан в народный совет республики.

До предстоящих выборов исполнять обязанности главы ЛНР будет Леонид Пасечник.

Как ранее писала “Практика”, 23 ноября Игорь Плотницкий покинул Луганск и прилетел в Москву после того, как 21 ноября центр города взяли под контроль вооруженные люди, предположительно подчинявшиеся отстраненному Плотницким главе МВД республики Игорю Корнету.


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