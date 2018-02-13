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13 февраля, в 19:57
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Глава МИД Нидерландов ушел с поста из-за лжи о Путине

Запланированный визит дипломата в Россию отменен

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра отменил официальный визит в Россию.

Как передает пресс-служба МИД РФ, об этом нидерландское внешнеполитическое ведомство сообщило российской стороне во вторник, 13 февраля.

“Нидерландская сторона официально проинформировала об отмене визита главы МИД в Россию”, – говорится в сообщении. Ранее СМИ передали, что глава МИД Нидерландов был вынужден уйти в отставку из-за ложной информации о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Как признался в минувший понедельник Халбе Зейлстра, его заявление о том, что Путин якобы намерен присоединить к России Белоруссию, Украину и Прибалтику, было ложным. На самом деле дипломат вообще не присутствовал на встрече с лидером РФ в 2006 году.


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