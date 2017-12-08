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08 декабря, в 12:43
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Глава МИД Украины рассказал о массовом бегстве венгров из Закарпатья

Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий о законе об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в посольство на Украине ежегодно поступают несколько десятков обращений от украинских этнических венгров. Все они просят помощь в выезде на постоянное проживание в Венгрию.

Ранее Климкин сообщал, что этнические венгры покидают Закарпатскую область, их там уже “не 150 тысяч и даже не 100 тысяч”, говорил он после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сиярто. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий о законе об образовании, информирует РИА Новости.

Ожидается, что документ приведет к сокращению шансов на обучение на языках нацменьшинств на Украине. Закон вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно.

Ранее Praktika.ru писала о том, что Венгрия намерена инициировать пересмотр договора об ассоциации Украины с ЕС.


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