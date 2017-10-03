Глава Минспорта РФ: стадионы к ЧМ-2018 будут сданы в срок

Во вторник, 3 октября, прошло очередной заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018», на совещании присутствовал и министр спорта России Павел Колобков.

Помимо прочего, чиновники обсудили и подготовку к ЧМ-2018 по футболу. Стадионы, которые готовятся к чемпионату, будут сданы в срок, сказал Колобков. В настоящее время практически завершены работы на спортивных объектах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Саранске, сообщает «Интерфакс».

В качестве «проблемного» стадиона Колобков назвал самарский, там есть незначительные отставания на отдельных этапах работ. Впрочем, министр заверил, что в отношении подрядчиков уже применены штрафные санкции.

В начале июля выяснилось , что в России ощущается острая нехватка гостиниц к ЧМ-2018 по футболу.

Ранее «Практика» писала о властях Липецка, которые нашли оригинальный способ предсказать итоги ЧМ-2018 по футболу.