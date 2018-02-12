Глава МВФ: регулирование криптовалют неизбежно

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о том, что международное регулирование криптовалют неизбежно.
«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий надзор», — сказала Кристин Лагард в интервью CNN Money.
Глава МВФ отметила, что в операциях с криптовалютами есть много сложных моментов, которые МВФ должна контролировать, чтобы препятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.
По ее мнению, контролирующие органы должны следить за отдельными операциями с криптовалютой и проверять лицензии у лиц, проводящих такие операции.
Ранее Рraktika.ru сообщала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткоина. По его мнению, данная отрасль должна регулироваться законодательством, чтобы обезопасить граждан от мошеннических схем.
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