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12 февраля, в 10:04
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Глава МВФ: регулирование криптовалют неизбежно

Это позволит избежать отмывания денег и препятствовать финансированию терроризма

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о том, что международное регулирование криптовалют неизбежно.

«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий надзор», — сказала Кристин Лагард в интервью CNN Money.

Глава МВФ отметила, что в операциях с криптовалютами есть много сложных моментов, которые МВФ должна контролировать, чтобы препятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма.

По ее мнению, контролирующие органы должны следить за отдельными операциями с криптовалютой и проверять лицензии у лиц, проводящих такие операции.

Ранее Рraktika.ru сообщала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести долю биткоина. По его мнению, данная отрасль должна регулироваться законодательством, чтобы обезопасить граждан от мошеннических схем.


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