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13 декабря, в 09:23
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Глава ОКР прокомментировал решение МОК в отношении сборной РФ

Спортменам разрешили выступать под нейтральным флагом

Руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета об участии российских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Жуков считает, что это ущемление прав и свобод человека, сообщает Интерфакс. “Я считаю, что это не только нарушение принципов олимпийского движения, Олимпийской хартии, это ущемление прав и свобод человека. Потому что человек имеет право представлять свою страну, и никто его этого права не должен лишать», – сказал Жуков.

Он подчеркнул, что комитет собирается обсуждать данную ситуацию с представителями Международного олимпийского комитета.

Жуков заметил, что в 2016-1027 годах за российскими спортсменами велся более пристальный допинг-контроль. И, несмотря на присутствие позитивных проб, их количество намного ниже, чем среднемировое.


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