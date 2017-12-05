Глава ООН по политическим вопросам начал визит в Северную Корею

Глава ООН по политическим вопросам начал четырехдневный визит в Северную Корею во вторник на фоне эскалации напряженности между Пхеньяном и США по поводу ядерной и оружейной программы, сообщает The Telegraph.

Это первый визит высокопоставленного должностного лица ООН в Северную Корею за шесть лет. Диалог стал необходим после словесного конфликта в выходные между Северной Кореей и Вашингтоном, в ходе которого обе стороны предупредили о потенциале войны.

Пхеньян впервые направил приглашение в ООН в сентябре провести “политический диалог”, но это было подтверждено только на прошлой неделе после того, как КНДР испытала свою “самую мощную” межконтинентальную баллистическую ракету на сегодняшний день, утверждая, что она может ударить по США.

Визит Джеффри Фелтмана также совпал с самыми крупными из когда-либо проведенных совместных учений военно-воздушных сил США и Южной Кореи, в котором участвуют 12000 военнослужащих США. Северная Корея назвала пятидневные учения провокацией, которая могла бы подтолкнуть полуостров “на грань ядерной войны”.

Джеффри Фелтман будет находиться в Пхеньяне до пятницы, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами, включая министра иностранных дел КНДР Ри Йонг Хо для обсуждения “вопросов, представляющих взаимный интерес.”

Переход Пхеньяна к открытию дипломатического канала с ООН последовал нескольким отказам южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину, который публично поддержал переговоры с режимом.

Встреча с Ким Чен Ыном для господина Фельтмана не назначена.

Ранее Практика писала о том, что Южная Корея призвала Вашингтон к диалогу с КНДР.