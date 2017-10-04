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04 октября, в 19:49
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Глава ООН связал природные катастрофы с процессом изменения климата

Антониу Гутерриш лично оценит масштабы ущерба от урагана «Ирма»

В среду, 4 октября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш дал интервью журналистам и сообщил, что в ближайшее время он отправится в страны, пострадавшие от урагана «Ирма».

Также он выразил обеспокоенность по поводу последствий целой череды ураганов в бассейне Атлантического океана, по его мнению, участившиеся на Земле природные катастрофы связаны с процессом изменения климата, сообщает Центр новостей ООН.

Напомнил Гутерриш и о выводах ученых, которые пришли к мнению, что экстремальные погодные явления станут нормой в условиях изменения климата. Беспокоит его и количество стихийных бедствий, оно за последние 30 лет возросло почти в 3 раза.

Исследователи еще несколько лет назад предупреждали, что ураганы четвертой и пятой категории станут нормой, в настоящее время это уже реальность и она наступила гораздо раньше, чем предполагалось, подытожил Гутерриш.

Ранее «Практика» писала о том, что глава МИД Казахстана призвал реформировать Совбез ООН.


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