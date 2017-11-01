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Глава Ростуризма прокомментировал отмену системы «все включено» в Турции

Предложения с опцией all inclusive пользуются у россиян наибольшим спросом

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что возможная отмена системы «все включено» в Турции является внутренним делом туроператоров и хозяев отелей.

При этом Сафонов отметил, что пока рано делать выводы о том, как упразднение опции all inclusive скажется на потоке российских туристов, передает ТАСС.

Как ранее писала «Практика», вопрос об отмене столь популярной у туристов системы «все в ключено» в Турции поднял председатель местной ассоциации торговцев и ремеслеников. Подразумевается, что таким образом гостям курортов придется проводить отпуск не только на территориях отелей, но и выходить за пределы гостиничных комплексов в кафе и магазины, а это оживит ремесленный сектор и улучшит экономику страны.

В Ростуризме пока не могут сказать, как это скажется на потоке туристов в Турцию, ведь система all inclusive удобна именно тем, что в нее входит и проживание, и питание. Так люди заранее могут рассчитать, в какую сумму выйдет поездка.

При этом в России для создания конкурентоспособного турпродукта наравне с иностранными предложениями систему «все включено» планируется развивать активнее, поделился Олег Сафонов.


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