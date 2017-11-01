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Глава ЦБ РФ вошла в список влиятельнейших женщин мира по версии Forbes

Первое место досталось канцлеру Германии Ангеле Меркель

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина вошла в рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Согласно списку, опубликованному в авторитетном американском финансово-экономическом журнале, Глава Центрального банка Российской Федерации заняла 49-ю строчку в рейтинге.

При этом первое место досталось канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. На второй позиции оказалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. «Бронзу» заполучила филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс.

Кроме того, в рейтинг попала главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян. Она оказалась немного ниже Эльвиры Набиуллиной, заняв 52-е место.

Также в списке оказалась и писательница, подарившая миру книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которой досталась 88-я строчка в рейтинге самых влиятельных женщин мира.


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Алексей
Гость
Алексей

А почему бы инет, сидит на бабках, правительству не подчиняется, воруй да воруй.

14 часов 13 минут назад
wpDiscuz

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