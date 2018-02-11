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11 февраля, в 11:24
Новости

Глава Южной Кореи провел переговоры с делегацией КНДР

Атмосферу встречи охарактеризовали как "деловую, но теплую"

В минувшую субботу, 10 февраля, в Пхенчхане состоялась встреча лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина с представителями высокопоставленной северокорейской делегации.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство, участники переговоров отметили, что встреча прошла “в деловой, но теплой атмосфере”.

Делегацию возглавили формальный глава КНДР, председатель президиума Верховного собрания КНДР Ким Ен Нам и Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, назначенная спецпосланником для визита.

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам поздравил южнокорейского президента с открытием Олимпиады, а также поблагодарил его за возможность провести встречу.

По данным издания, глава Южной Кореи заявил, что визит северокорейской делегации стал импульсом для восстановления межкорейских отношений и мира на Корейском полуострове.


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