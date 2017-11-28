Глава «Женского диалога» решила баллотироваться в президенты России

Партия “Женский диалог” анонсировала съезд, на котором будет выдвинута кандидатом в президенты России председатель Елена Семерикова.

“У нас будет съезд 18 декабря, на котором пройдет мое выдвижение”, – цитирует ее ТАСС. Президентская программа Семериковой будет наполнена антивоенной, миротворческой риторикой и социальной повесткой.

“Мы будем говорить об институте семьи, это основа общества. Мы за то, чтобы наши территории осваивались нашими гражданами, чтобы женщины больше рожали детей, чтобы больше давалось земли многодетным семьям, чтобы не было брошенных детей”, – заявила Семерикова.

“Женский диалог” рассчитывает завоевать голоса россиян, живущих за границей, в частности, в США. Партия была создана в 2012 году на базе одноименной общероссийской общественной организации.

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