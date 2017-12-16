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16 декабря, в 00:00
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Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН

Так российский дипломат Небензя отреагировал на то, что украинский министр провел параллели между РФ и КНДР

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН, призвал главу МИД Украины Павла Климкина не распространять легенд.

Также российский дипломат посоветовал ему появляться только на тех заседаниях, которые имеют прямое отношение к Украине, передает ТАСС.

Это заявление представителя РФ стало ответом на то, что Климкин во время заседания Совета безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, провел параллели между Россией и КНДР.

По его словам, Москва, как и Пхеньян, внесла дисбаланс в международную безопасность, якобы проявив военную агрессию в отношении Украины.

После ответной реакции российского дипломата Климкин уточнил, что имел в виду лишь то, что и в действиях РФ, и в позиции КНДР прослеживаются признаки нарушения международного права, которые караются введенными санкциями.

 


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