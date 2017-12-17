Главная новогодняя елка страны “отправилась” в Кремль

Вечером в воскресенье, 17 декабря, в Кремль доставят главную новогоднюю елку в стране. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря секретарь управляющего делами президента РФ Елену Крылову.

Высота новогодней ели 27 метров, вес составляет почти шесть тонн, а размах нижних ветвей — 10 метров. Для того, чтобы упаковать к перевозке дерево, потребовалось полтора километра веревки.

Уточняется, что елку срубили в пятницу в Домодедовском районе Московской области.

После того, как новогодняя ель прибудет в Кремь, ее начнут устанавливать и украшать — на это потребуется несколько дней.

А 26 декабря состоится Общероссийская детская елка. На праздник приедут почти пять тысяч школьников со всей России.