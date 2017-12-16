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16 декабря, в 16:25
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Главному Деду Морозу России написали более трех миллионов детей

Главный символ праздника рассказал, что особенно его радуют письма с просьбами о счастье и здоровье в семье

Главный российский Дед Мороз России в преддверии Нового года получил письма от трех миллионов детей.

Он пообещал выполнить все просьбы, сообщает ТАСС. В субботу он посетил Всероссийский парад региональных Дедов Морозов в Рыбинске.

“В этом году я получил более 3 миллионов писем от детей со всей России”, – сказал Дед Мороз. По его словам, желания детей меняются со временем, но не во всех письмах дети просят подарки.

“Для меня более приятны письма, в которых дети просят о здоровье родных, о счастье в семье, о радости – и таких писем большинство”, – подчеркнул Дед Мороз.

Он отметил, что в 2017 году сообщил, что российские дети вели себя хорошо, поэтому он будет выполнять все их желания. Дед Мороз сказал, что сам любит озорничать, а плохих детей просто не бывает. Об этом можно спросить у родителей. Никто не скажет, что их ребенок плохой.

Дед Мороз поздравил всех с наступающим Новым годом и уехал в свою резиденцию в Великом Устюге.

 


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