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31 октября, в 16:07
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Главный каток России откроется на ВДНХ 1 декабря

Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. В этот же день в столице России будут открыты и катки с искусственным льдом, о чем ранее заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главный каток страны откроется 1 декабря на ВДНХ. Для детей будет отдельная ледовая площадка с павильоном проката», — написал Собянин в Twitter.

В конце прошлого года Мировая академия рекордов (World Record Academy) объявила каток на ВДНХ самым большим в мире. Его площадь превышала 20 тысяч квадратных метров. Одновременно на нем могли находиться более 4,5 тысячи человек.

Эксперты академии также оценили инфраструктуру катка: теплые раздевалки, камеры хранения, прокат коньков и уютные кафе.

Ранее «Практика» сообщала о том, что в Москве в 2018 году на территории спорткомплекса «Лужники» установят веревочный парк, зип-лайн и скалодром. Зимой на Престижной аллее планируют залить каток площадью около 12 тысяч квадратных метров с хоккейной и детской площадками.


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