Главный тренер “Манчестер Юнайтед” пожаловался на нехватку денег

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на пресс-конференции после матча пожаловался на недостаток денег на трансферы с момента его прихода в команду.

Отвечая на вопрос журналиста о том, «Манчестер Юнайтед» £286 млн на новых игроков с момента прихода Моуриньо, главный тренер манкунианцев заявил: «Хорошо, но этого недостаточно. Для больших клубов цены на игроков другие по сравнению с остальными клубами. Исторически сложилось так, что большие клубы переплачивают на рынке из-за своей богатой истории. Большой клуб и большая команда — это разные вещи. Мы второй год пытаемся перестроить команду, которая не является одной из лучших в мире. «Манчестер Сити» может позволить себе покупать крайних защитников по цене нападающих. А когда вы говорите о больших футбольных клубах, то имеете в виду историю клуба», — цитирует Моуринью сайт телеканала Russia Today

Жозе Моуриньо возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2016 году после увольнения голландского тренера Луи Ван Гала. С тех пор в команду пришли Поль Погба, Эрик Байи, Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Неманья Матич и Виктор Линдлёф.