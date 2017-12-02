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02 декабря, в 14:42
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Главред RT Симоньян рассказала о встрече Путина с Флинном

Американский политик планирует дать показания против президента США и других членов Белого дома

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече президента РФ Владимира Путина с экс-советником президента США по нацбезопасности Майклом Флинном.

Флинн сидел рядом с Путиным во время праздничного мероприятия в честь десятилетия телеканала, сообщает периодическое издание «Ведомости». Симонян подчеркнула, что политики не общались, так как было шумно.

Симоньян по дороге за стол сказала Путину, что рядом с ним будут сидеть Эмир Кустурица и бывший глава военной разведки США Майкл Флинн.

Флинн был советником Дональда Трампа по национальной безопасности с 20 января 2017 года. Он ушел в отставку 13 февраля после того, как стало известно о его контактах во время предвыборной кампании с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

В пятницу, 1 декабря, Майкл Флинн признался, что дал ложные показания ФСБ по делу о вмешательстве России в выборы США.


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