Главред журнала “Ислам” будет участвовать в президентских выборах

В субботу, 30 января, в Махачкале состоится собрание группы избирателей, которые поддерживают самовыдвижение Айны Гамзатовой кандидатом в президенты России. Гамзатова возглавляет “Ислам” – крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является супругой Ахмада Абдулаева, муфтия Дагестана.

46-летняя кандидат в президенты имеет высшее филологическое и юридическое образование, а также является Членом Союза журналистов России, писателем, советником муфтия Дагестана по связям с органами власти, общественностью и СМИ. Кроме того, женщина выступает в роли соучредителя благотворительного фонда “Путь”. Стоит отметить, что Айна Гамзатова стала известна своей жесткой позицией в отношении ваххабитов.

В первые пять дней Нового года Гамзатова собирается предоставить все необходимые документы в ЦИК РФ.