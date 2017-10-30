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30 октября, в 20:58
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Главу Рособрнадзора назначили заместителем главы Минобрнауки

Приказ о повышении Сергея Кравцова появился 30 октября

Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, занял пост заместителя министра образования и науки. Соответствующий приказ за подписью Дмитрия Медведева, председателя правительства РФ, появился в понедельник, 30 октября.

В приказе говорится: «Назначить Кравцова Сергея Сергеевича заместителем министра образования и науки Российской Федерации — руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, освободив его от занимаемой должности.» Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Кравцов получил два высших образования. Он с отличием окончил Московский государственный открытый педагогический университет и получил диплом учителя математики и информатики, а затем поступил на специальность «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» в МГИМО.


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