Главу Рособрнадзора назначили заместителем главы Минобрнауки

Сергей Кравцов, глава Рособрнадзора, занял пост заместителя министра образования и науки. Соответствующий приказ за подписью Дмитрия Медведева, председателя правительства РФ, появился в понедельник, 30 октября.

В приказе говорится: «Назначить Кравцова Сергея Сергеевича заместителем министра образования и науки Российской Федерации — руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, освободив его от занимаемой должности.» Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Кравцов получил два высших образования. Он с отличием окончил Московский государственный открытый педагогический университет и получил диплом учителя математики и информатики, а затем поступил на специальность «Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка» в МГИМО.