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05 октября, в 14:34
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Главу штаба Навального Леонида Волкова отпустили из-под ареста

Оппозиционер был задержан на 20 суток, но отпущен через три дня

Мосгорсуд отменил административный арест на 20 суток соратнику оппозиционера Алексея Навального — Леониду Волкову на основании того, что его дело рассматривалось ненадлежащим судом.

Леонид Волков был задержан 29 сентября в Нижнем Новгороде, его дело рассматривал Савеловский суд, который 2 октября признал его виновным в повторном нарушении порядка организации проведения митингов и демонстраций, сообщает «Интерфакс».

В четверг, 5 октября, Мосгорсуд отправил дело Волкова на рассмотрение в Нижний Новгород, дата проведения процесса еще не назначена.

В конце сентября Леонид Волков и другие активисты водили на площади Маркина в Нижнем Новгороде хоровод, а затем прошли по прилегающей к ней улице Рождественской. После этого местные правоохранители задержали оппозиционеров и доставили во второй городской отдел полиции.

Ранее «Практика» писала о том, что Московские власти отказали Алексею Навальному в проведении митингов 6, 7 и 8 октября.


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