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Главы кабминов СНГ приняли пакет экономических документов

Разработаны Концепции сотрудничества в области мелиорации земель и нефтегазового машиностроения

Руководители кабинетов министров стран СНГ приняли более 10 документов, которые касаются экономической сферы деятельности.

Среди них Соглашение об обмене информацией, которая поможет определять и контролировать таможенную стоимость товаров, сообщает ТАСС.

Также главы правительств договорились внести изменения  в Положение о Координационном транспортном совещании, Соглашения о правилах определения происхождения товаров и гармонизации требований к допобучению и профкомпетентности международных транспортных  перевозчиков.

Также руководители одобрили Концепции сотрудничества в сфере мелиорации земель и нефтегазового машиностроения.

Несколько подписанных документов касаются работы Содружества. Среди них решения об изменении в единый бюджет органов СНГ и долевых взносов государств.

 


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