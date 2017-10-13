Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза встретятся в Люксембурге 16 октября. Они обсудят ситуацию, связанную с обострившимся конфликтом США и Ирана. Вполне вероятно, что представители стран примут общее решение и огласят общую позицию Евросоюза.

В пятницу, 13 октября, Трамп заявил, что не может подтвердить факт того, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Обычно подтверждение того, что Тегеран соблюдает ядерную сделку, было простой формальностью для конгресса, отмечает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

Ранее «Практика» писала, что Дональд Трамп сделал серьезное заявление: он намерен сделать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Президент США назвал правительство Тегерана главным спонсором террористов.