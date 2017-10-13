Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 21:42
Новости

Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза встретятся в Люксембурге

Они обсудят конфликт США и Ирана

Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза встретятся в Люксембурге 16 октября. Они обсудят ситуацию, связанную с обострившимся конфликтом США и Ирана. Вполне вероятно, что представители стран примут общее решение и огласят общую позицию Евросоюза.

В пятницу, 13 октября, Трамп заявил, что не может подтвердить факт того, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе. Обычно подтверждение того, что Тегеран соблюдает ядерную сделку, было простой формальностью для конгресса, отмечает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

Ранее «Практика» писала, что Дональд Трамп сделал серьезное заявление: он намерен сделать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Президент США назвал правительство Тегерана главным спонсором террористов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
20 сентября, в 18:26
Дональд Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном
Новости
25 сентября, в 09:25
Трамп запретил въезд в США гражданам восьми стран
Новости
17 сентября, в 17:31
Трамп придумал прозвище для главы КНДР

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо