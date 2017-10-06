Фурин: Цукерберг пытается лоббировать интересы в правительстве США

Глеб Фурин, директор Digital Matreshka, прокомментировал желание компании Facebook нанять тысячу работников для контроля за рекламой.

«Как маркетолога меня эта новость расстраивает», — заявил Фурин и добавил, что это повлечет за собой увеличение отказов в прохождении модерации. Многие продвинутые маркетологи используют серые методы слива трафика из Facebook (клоакинг. — Прим. автора).

«Если говорить о политической подоплеке, то это бред», — считает эксперт. Учитывая тезис, что Москва разово закупила три тысячи рекламных объявлений. И эти промо поменяли исход выборов.

«У нас был опыт работы на выборах: и за «красных», и за «синих». И три тысячи листовок меняли исход только в каких-то маленьких муниципалитетах», — продолжает Фурин.

Безусловно, сравнение с оффлайн рекламой не совсем корректно, однако, что в Facebook, что на столбах 30% рекламы было проигнорировано. «И теперь разделите оставшееся количество на американский электорат. И станет совсем смешно», — заявил директор Digital Matreshka.

Есть основания полагать, что Цукерберг пытается лоббировать свои интересы в правительстве США и решил воспользоваться текущей ситуацией, водрузив на плечи флаг борца «За честные выборы!», продолжает он.

Можно порадоваться, крупнейшая социальная сеть развивается. Какие бы ни были основания для найма тысячи сотрудников и инвестиции в ИИ, это качественно отразится на развитии рекламного направления в соцсети. Наконец-то устранят баги и переделают глючный кабинет, подытожил Глеб Фурин.

Ранее «Практика» писала о том, что Facebook наймет тысячу работников для контроля за рекламой.