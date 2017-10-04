Сегодня:
$
Нефть
Золото
04 октября, в 11:25
Новости

Глубоководный морской порт-хаб планируют построить в Крыму

На данный момент неизвестно, когда именно начнется разработка и реализация проекта

На территории Крымского полуострова в будущем обязательно появится глубоководный морской транспортный порт-хаб.

Об этом РИА Новости рассказал председатель министерства экономического развития Крыма Андрей Мельников. Он отметил, что строиться подобное сооружение будет в Керчи.

Министр заявил, что запуск моста через Керченский пролив открыл новые перспективы, которые поспособствуют развитию крымских портов, включая логистические центры, в особенности для Керчи.

При этом Мельников подчеркнул, что необходимо понимать — строительство подобного порта это цель даже не ближайших пяти лет.

«Но то, что в Крыму будет морской транспортный хаб с глубоководным портом, я уверен», — цитирует министра издание.

Он пояснил, что представленная задача диктуется развитием международной торговли, отметив, что лучшим местом для реализации подобного проекта является Керчь.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
22 сентября, в 17:39
Политолог: крымчанам списывают долги перед украинскими банками из-за коллекторов
Новости
06 октября, в 20:23
«Матильду» показали в Крыму представителям дома Романовых

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо