Голосовой помощник «Алиса» от компании «Яндекс» начал работать

Российская компания «Яндекс» дала старт работе голосового помощника «Алиса», который является аналогом сервиса Siri, запущенного американской корпорацией Apple.

Как сообщает «Интерфакс», в программный код технологии заложено огромное количество текста, а также ответов-шуток, как и у Siri.

Отмечается, что вопросы «Алисе» можно задавать не только вслух, но и печатая сообщения в специальном чате. На данный момент голосовой помощник уже работает с несколькими сервисами компании, включая «Погоду», «Поиск», «Музыку» и «Карты».

В будущем «Алиса» будет функционировать во всех сервисах «Яндекса», а также запускать сторонние программы, если те дадут на это разрешение.

На официальном интернет-портале запущенного сервиса говорится: «Привет, я «Алиса» — ваш голосовой помощник, придуманный в компании «Яндекс». Многие вещи проще делать, говоря со мной. Спросите меня о чем-нибудь, и я вам помогу».

По данным издания, в скором времени голосовой помощник можно будет увидеть в «Яндекс.Браузере», а после и в других продуктах компании, однако точные сроки на данный момент неизвестны.