Гонка ГТО «Путь Единства» собрала более тысячи участников в Москве

В воскресенье, 8 октября, в московском парке «Сокольники» прошла гонка ГТО «Путь единства», ее участниками стали более тысячи человек, заявил председатель комиссии московской городской Думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, участники гонки соревновались в прохождении маршрута по пересеченной местности протяженностью порядка 6 километров, оборудованной 22 препятствиями, сообщает ТАСС.

В этом году мероприятие было приурочено к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 21 октября. Гонку поддержали не только Москвичи и гости столицы, но и многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, политические и общественные деятели, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных.

Помимо самой гонки, гости могли сдать нормативы ГТО на специально оборудованной площадке, также проводились различные мастер-классы и открытые тренировки.