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Гонщики из Екатеринбурга победили на этапе Кубка мира

Ралли-рейд Rallye du Maroc прошел в Марокко 4-10 октября

Уральские гонщики одержали победу на этапе Кубка мира по ралли-рейдам Rallye du Maroc, который проходил в Марокко с 4 по 10 октября.

Об этом рассказал один из участников гонки Сергей Карякин, сообщает портал 66.ru на своей странице в Facebook. Сергей Карякин вместе со штурманом Антоном Власюком занял первое место в классе багги. Спортсмены впервые за всю историю оказались в топ-20 лучших гонщиков на этапе Кубка мира.

Карякин выразил надежду, что он сможет принять участие в классе багги и в ралли-марафоне «Дакар». Он планирует одержать победу в «Дакаре» в трех классах — автомобили, квадроциклы и багги.

Сергей Карякин ищет новых спонсоров, которые выделят более 10 миллионов рублей для участия в «Дакаре». Спортсмен уже собрать необходимую для оплаты заявки сумму, но этого не хватит для выступления на ралли следующего года.

 


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