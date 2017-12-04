Google и Facebook будут контролировать рынок цифровой рекламы

Американские компании Google и Facebook получат контроль над 84% мирового рынка цифровой рекламы, сообщается в отчете агентства GroupM.

Специалисты агентства поясняют, что этого удастся достичь за счет того, что компании получат большую часть средств, потраченных на цифровую рекламу в мире в 2017 году, сообщает “Интерфакс”.

Также аналитики GroupM прогнозируют объем глобальных расходов на рекламу в следующем году. Они считают, что этот рынок в 2018 году вырастет на 4,3%, или на $23 миллиарда, при этом рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.

Затраты на телерекламу повысятся в 2018 году на 2,2%, на цифровую рекламу – на 11,3%. При этом объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах.

Ранее «Практика» писала о том, что компания Google призналась в постоянной слежке за пользователями Android.