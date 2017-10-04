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04 октября, в 20:43
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Google представила второе поколение собственных смартфонов

Также компания презентовала ноутбук и обновления Google Home

Google презентовала второе поколение смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL, ноутбук Pixelbook и новые версии Google Home.

Главной изюминкой презентации стали мобильные устройства семейства Pixel. 12-мегапиксельная камера считается лучшей среди смартфонов, а режим «сплавленной» стабилизации позволяет снимать идеальное видео. Необычная особенность новых моделей — активация Google Assistant путем легкого сжатия смартфона в руках, пишет N+1.

Обновился и центр управления умным домом Google Home. Теперь хозяева могут посмотреть видеопоток с камер, установленных в помещении, и сделать объявление через громкоговоритель.

Еще одной долгожданной новинкой стал ультрабук Pixelbook, который может трансформироваться в планшет, ноутбук и маленький телевизор. На технику Google уже есть большой спрос — презентация, которая проходит уже сегодня, собирает огромное количество просмотров.


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