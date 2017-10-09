Google решил оказать помощь в расследовании «вмешательства» в выборы в США

Американская корпорация Google, через своих представителей, сообщила о готовности тщательно изучить попытки злоупотребления их системами и оказать помощь в расследованиях якобы имевших место вмешательствах «российских агентов» в итоги президентских выборов в США в 2016 году.

Основанием для заявления стала публикация Washington Post о том, что компания Google обнаружила свидетельства того, что «российские агенты» якобы за деньги распространяли дезинформацию используя такие продукты корпорации как YouTube, Gmail, Google search и ряд других, сообщает РИА Новости.

Издание уточняет, что целью распространения информации было желание России повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Также в статье приводятся данные о размере финансирования. Якобы на это были потрачены десятки тысяч долларов.

В начале октября выяснилось, что свыше половины рекламы, имеющей «российские корни», в социальной сети Facebook в Соединенных Штатах Америки продемонстрировали уже после выборов президента страны, которые прошли в ноябре прошлого года.

Ранее «Практика» писала о том, что Facebook может быть заблокирован в России со следующего года.