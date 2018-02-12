Google скопирует в Android “монобровь” iPhoneX

Google собирается выпустить смартфоны на платформе Android с знаменитым вырезом в верхней части безрамочного дисплея. Вырез, который сейчас есть у смартфонов, в народе прозвали «монобровью».

Сейчас Google планирует обновить ОС так, чтобы вырез под динамик и фронтальная камера поддерживали работу и функционировали также как в iPhone Х. Стоит отметить, что на данный момент «монобровь» на Android можно увидеть только на модели Essential Phone, сообщает VistaNews.

Вырезка позволит сохранить безрамочный дисплей. Кроме того, у разработчиков появится возможность внедрения в устройство биометрического сенсора и сложной системы камер. “Размножив” этот вырез Google хочет привлечь покупателей. Впрочем, это не единственное, что американцы собираются поменять. Также разработчики планируют автоматизировать Google Assistant и расширить его возможности.