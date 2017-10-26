Google создал дудл к фильму «Служебный роман»

Google создал дудл в честь 40-летия знаменитого российского фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Дудл появился на сайте в четверг, 26 октября. Кинолента, главные роли в которой исполнили Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков, вышла на экраны в 1977 году, ее посмотрели около 60 миллионов человек.

«Романтика в воздухе! Сегодня исполняется 40 лет со дня рождения «Служебного романа», хита 1977 года, который блистательно сочетает романтическую драму с шуточной комедией. Сегодняшний дудл отдает дань уважения, изображая Калугину, которая застала Новосельцева в разгар неловкой беседы, одной из культовых сцен фильма», — сказано на сайте компании.

Почти половина населения в год выпуска увидела «Служебный роман». Фильм по-прежнему остается один из самых любимых и популярных. Многие зрители пересматривают его по многу раз. Талантливая актерская игра и отличный юмор наделяют фильм особым шармом. «Служебный роман» с запоминающимся саундтрекомоказал длительное влияние на российскую культуру.

Google постоянно выпускает новые дудлы, приуроченные разным событиям и датам. Например, к 1 сентября 2017 года был выпущен дудл, на котором кит-учитель встречает маленьких китят в морской школе.